Madonna heeft geen bewijs voor gestolen slipje

Madonna heeft een rechtszaak aangespannen tegen haar voormalige vriendin en kunstadviseur Darlene Lutz. Zij zou een slipje van de popkoningin hebben gestolen, een brief van rapper en ex-vriend Tupac en nog wat andere spullen. Die spullen wilde veilinghuis Gotta Have Rock and Roll onder de hamer brengen, maar toen Madonna daar lucht van kreeg, regelde ze een noodverbod. Het veilinghuis mag de spullen niet verkopen zolang er onduidelijkheid bestaat over de herkomst. Madonna claimt dat de spullen gestolen zijn. Ze verkeerde tot voor kort onder de indruk dat de spullen nog in haar bezit waren.



Afgelopen week moest de zangeres onder ede een verklaring afleggen bij de rechtbank, en nu is die verklaring uitgelekt via entertainmentwebsite TMZ. Madonna blijkt geen enkel bewijs te hebben dat Darlene haar spulletjes heeft gestolen. Sterker, ze vertelt dat ze het slipje – een gedragen exemplaar – aan haar voormalige liefje Peter Shue had gestuurd per post. ,,Maar ik weet niet zeker of hij het echt heeft ontvangen, dus misschien is het ondergoed nog technisch in mijn bezit.’’



Madonna zou ‘een dingetje’ hebben met het versturen van slipjes aan geliefden. Als de advocaat van Darlene vraagt hoeveel mensen de popster heeft getrakteerd op zo’n geschenk, zegt Madonna dat ze dat echt niet zou weten.



Het veilinghuis zou ook een borstel met authentiek Madonnahaar willen verkopen, maar dat vindt ze ronduit goor. ,,Het is mijn haar, dat is toch eng?’’



Darlene Lutz beweert dat ze de spullen op legale wijze heeft verkregen.