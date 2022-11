Madonna deelt foto met al haar zes kinderen, inclusief dochter die vrouw aanviel om noemen naam

met foto'sZangeres Madonna (64) heeft vanwege Thanksgiving een zeldzame foto gedeeld van zichzelf met al haar zes kinderen. Onder hen is ook oudste dochter Lourdes Leon (26), die deze week bekende eerder geweld te hebben gebruikt toen iemand tijdens een ruzie in een club over de Queen of Pop begon.

‘Waar ik dankbaar voor ben’, schrijft Madonna tegenover haar 18,6 miljoen Instagramvolgers bij een post met tien foto’s van haar Thanksgiving-feestje. De zangeres, die nog altijd de opvallende gebleekte wenkbrauwen heeft waarmee ze in het nieuws kwam, poseerde op verschillende foto’s naast haar kinderen én voor een compleet familiekiekje met Lourdes (26), Rocco (22), David (17), Mercy James (16) en tweeling Estere en Stelle (10).

Lourdes, die Madonna in 1996 kreeg met acteur Carlos Leon, gaf deze week haar eerste grote interview sinds haar debuut als zangeres. Ze komt in The Cut over als iemand die haar eigen pad bewandelt en hard werkt voor haar geld en succes, maar zorgt ook geheel in de stijl van haar moeder voor opzienbarende momenten.

Zo zegt ze een hekel te hebben aan acteurs omdat die niet weten hoe ze zich moeten kleden, en raakt ze tijdens het vraaggesprek in een restaurant afgeleid door de kip op haar bord, die volgens haar naar ‘uitwerpselen’ smaakt. Het is geen divagedrag, want de journalist proeft hetzelfde en de eters om hen heen sturen hun bord ook terug.



Lourdes vertelt onder meer hoe ze omgaat met vervelende reacties. ,,Ik zou nooit disrespectvol zijn tegen mensen, maar als je me verkeerd benadert, kun je maar beter bidden’’, zegt ze met een duivels lachje. Die houding leidde al één keer tot een fysiek incident. ,,Ik was in een club en een of andere domme bitch vond het nodig naar me toe te komen en onzin uit te kramen’’, aldus Lourdes. ,,De seconde dat mijn moeders naam uit haar mond kwam... ik keur geweld niet goed, maar zij... ging weg.’’

Leon, die tot nu toe vooral aan de weg timmerde als model, heeft altijd gedacht dat ze ‘nooit, nooit, nooit’ in de voetsporen van haar moeder zou treden. Onlangs lanceerde ze toch haar eerste EP. Geen kant-en-klare hits van sterrenschrijvers, maar deels zelfgeschreven tracks, uitgebracht onder haar artiestennaam Lolahol, een verwijzing naar haar bijnaam Lola en het woord hole (gat). ,,Iets aan dat woord geeft mensen een oncomfortabel gevoel’’, zegt ze.

En dat is precies de bedoeling. De op afstandelijke toon ingezongen liedjes hebben iets ijzigs en onbehaaglijks, een gevoel van ongemak dat de rest van het project alleen maar versterkt. De coverfoto van de EP is opzettelijk lelijk en onrustig, haar eerste twee videoclips viezig en macaber. Zo plet Lourdes voedsel met haar handen, betast ze een man en een grafsteen op een begraafplaats, en zingt ze op een jeep met een doodskist op het dak.



Volledig scherm De coverfoto van de EP van Lolahol, oftewel Lourdes Leon. © PR

De songtitels en -teksten zijn grof en onomwonden seksueel, zoals wanneer ze ‘pussy hole’ kreunt op Not pussy. Het is allemaal behoorlijk in your face, met een halfnaakte Lourdes in de branding in haar debuutclip en sexy scènes op een paard in haar nieuwe video bij Cuntradiction.

De EP is zo niche dat de grote sites er geen recensies aan wijden, maar de reacties op internet zijn erg positief. Haar stemgeluid doet sommigen denken aan moeder Madonna en past volgens de luisteraars goed bij de ‘futuristische, experimentele triphop’, zoals een eerder persbericht de muziek beschreef. Madonna vindt haar werk trouwens ook mooi. ‘Ik ben zo trots op je, Lola!’ schreef ze eerder.

De als danseres opgeleide Lourdes is zich ervan bewust dat ze als dochter van een wereldster ‘niet te ontkennen privileges’ heeft. Maar: ,,Ik wil het gevoel hebben dat ik iets verdien en niet alleen maar heb gekregen’’, zegt ze. Lourdes is geen ‘talentloos rijkeluiskind dat alles komt aanwaaien’, zei ze eerder al. ,,Zulke mensen zijn meestal vreselijk en mijn vader en moeder hebben me zo opgevoed dat ik een stuk slimmer ben dan dat.’’

Volledig scherm Lolahol, oftewel Lourdes Leon, in haar eerste videoclip. © YouTube Chemical X Records

