Maarten van Rossem over deelname aan Per Seconde Wijzer: ‘Ik voelde me opgelicht’

Maarten van Rossem vond zijn deelname aan de jubileumuitzending van Per Seconde Wijzer ‘een onaangename ervaring’, zegt hij in zijn podcast . Veel kijkers waren verbaasd over de geringe kennis van de historicus en Slimste Mens -jurylid. Van Rossem zegt dat de redactie van de quiz ‘zich volstrekt niet heeft gehouden aan de afspraken’.

Van Rossem was samen met sportjournalist Jeroen Stomphorst uitgenodigd voor de speciale duizendste aflevering van het door Erik Dijkstra gepresenteerde programma, die een week geleden werd uitgezonden. Van Rossem, die bij De Slimste Mens een wandelende encyclopedie is, presteerde niet al te best.

De historicus legt in zijn podcast uit dat het geen open quiz is, in tegenstelling tot De Slimste Mens. Deelnemers geven bij de redactie van Per Seconde Wijzer een interessegebied aan. ,,Dat heb ik gedaan: de Verenigde Staten na ‘45, met bijzondere aandacht voor buitenlandse politiek en mogelijk ook vragen over auto’s.” Na twee vragen dacht hij: ‘Wat zijn dit voor een rare vragen?’. ,,Dit was niet afgesproken. En toen kwam de raarste vraag van allemaal, die ging over de Nederlandse bezetting (wanneer de Jodenster in Nederland is ingevoerd, red.), wat geen zak te maken heeft met de Koude Oorlog.”

Boze mail

,,Met de beste wil van de wereld kun je niet zeggen dat dit interessegebied daadwerkelijk het onderwerp was van de vragen”, zegt de historicus. ,,Als ze van tevoren hadden gezegd dat ze zich niet altijd evenveel zouden aantrekken van zo'n interessegebied, dat had ik gezegd: het is mooi geweest, zoek maar een ander.”

Van Rossems podcast-collega Tom Jessen zegt nog dat de vraag over de data ‘nog enige overlap’ met zijn interesses heeft. Daar is de historicus het niet mee eens. ,,Wacht even, ik ben er voor dat je de jaartallen kent, maar dat wil nog niet zeggen dat je ook de dag weet waarop de Jodenster is ingevoerd in Nederland.” Van Rossem zegt dat hij nog een boze mail heeft gestuurd naar de redactie, maar daar kwam geen bevredigend antwoord op. BNNVara heeft nog niet gereageerd op de kritiek van de deelnemer.

Sportjournalist Jeroen Stomphorst kreeg vooral sportgerelateerde vragen, al zaten daar ook vragen tussen waarover Van Rossem zich afvroeg wat die met sport te maken hadden. ,,Maar hij wist ze wel allemaal. Hij deed het fantastisch, tiptop.”

In de speciale aflevering speelden de twee geld bij elkaar voor het UNICEF-vaccinatieprogramma COVAX.

