Maarten van Rossem moet wennen aan leven zonder Sis

Maarten van Rossem heeft in zijn podcast gereageerd op het overlijden van zijn zus Mary, die altijd Sis werd genoemd. Sis overleed woensdag op 77-jarige leeftijd , nadat ze twee dagen eerder op haar verjaardag ten val was gekomen in haar huis. Hoewel haar gezondheid al een poosje ‘moeizaam’ was, kwam haar overlijden totaal onverwacht, aldus Van Rossem.

,,Sis is na haar val vrij snel in een coma geraakt. En daar is ze nooit meer uitgekomen. Ik moet nog wennen aan het feit dat ze er niet meer is. Ik ben niet iemand die bij het horen van ’ze is dood’ meteen in een niet te stuiten tranenvloed uitbarst en op de grond gaat liggen kronkelen. Totaal niet. Maar ik moet er langzaam aan wennen. Nu loop ik rond en denk ik van: goh, ook treurig dat ze deze dag niet meer kan meemaken.”

Hier zijn de Van Rossems, het televisieprogramma dat Van Rossem samen met zijn broer Vincent en Sis maakte, gaat niet op dezelfde manier door. ,,Het is niet bekend wat er wel met het programma gaat gebeuren, daar hebben we nog niet over nagedacht, dat heeft eerst tijd nodig. Het mist natuurlijk toch iets van het unieke karakter als Sis er niet bij is. Juist door haar bokkigheid en tegendraadsheid, waar ze in allerlei opzichten een meester in was. Er zijn ook maar heel weinig mensen in Nederland die tv-programma’s maken die zelf al ik geloof twintig jaar geen televisie hebben gekeken. Ze keek helemaal nooit. Ze vond het een weerzinwekkend medium.”

Van Rossem bedankte iedereen in zijn podcast voor de vele condoleanceberichten die de familie ontvangen heeft. ,,Ik was wel verrast om mijn eigen zuster op het journaal te zien, dat had ze zelf denk ik ook wel leuk gevonden. Ze stond ook op Teletekst, mijn favoriete medium. Sis zou hebben genoten van alle lieve reacties.”

Luister ook naar de AD Media Podcast:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: