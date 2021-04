Maan zingt op Koningsdag Dancing Queen voor Koningin Máxima: ‘Zij gaat vanzelf dansen’

Hof: OM hoeft Akwasi niet te vervolgen voor uitspraak Zwarte Piet

15 april De uitspraak van rapper Akwasi over Zwarte Piet vorig jaar op de Dam in Amsterdam is geen reden hem te vervolgen. Dat oordeelt het gerechtshof in Amsterdam. Het Openbaar Ministerie seponeerde de zaak tegen Akwasi eerder voorwaardelijk.