Maan straalt op immens billboard bij Times Square en alles gaat fout bij Rudolph

video Documentai­re bezoekt omstreden ‘healer’ Jomanda: ‘Ze leeft zeer terugge­trok­ken bestaan’

12:12 Jomanda, de gebedsgenezeres uit Deventer die in de jaren 90 in haar blauwe gewaden volle zalen trok en mensen genas, verdween elf jaar geleden opeens van het toneel. Nu zijn er twee documentaires over haar gemaakt, één door Videoland en één door Discovery +.