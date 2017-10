Maan schreeuwt het uit en Floortje knuffelt zielig zebraveulentje

Maan gilt het uit

Zangeres Maan kreeg tijdens een wandeling in de frisse buitenlucht van iemand een uitgebloeide paardenbloem in haar mond geduwd. Het incident werd natuurlijk ook even opzettelijk gefilmd. Op de beelden is te zien hoe de The Voice-winnares keihard gilt en een vies gezicht trekt.

W T F..... 🤢🤣 Een foto die is geplaatst door null (@) op 25 Oct 2017 om 9:08 PDT

Floortje en de zielige zebra

Floortje Dessing heeft haar hart op de goede plaats. Voor een nieuwe reeks van haar programma Naar het einde van de wereld verblijft de presentatrice momenteel in Afrika waar ze een opvang voor dieren in nood bezocht. Dat levert nu al een fraai beeld op: Floortje met een kennelijk zielig zebraveulen.

Floortje trekt voor de derde reis van dit seizoen naar Zuid-Afrika! Ze is bij een opvang voor jonge dieren in nood vlakbij een wildreservaat. #floortje #eindevandewereld #zuidafrika Een foto die is geplaatst door null (@eindevandewereld) op 25 Oct 2017 om 6:51 PDT

Claudia spreekt haar ergernis uit

Claudia de Breij schreef een column in de VARA-gids over alle onthullingen over seksuele intimidatie. Op Instagram ergert ze zich aan vrouwen die de hashtag #metoo naast zich neer willen leggen. Ze adviseert de critici zo snel mogelijk met een warme kruik onder de wol te gaan liggen. In de column bekent Claudia, die op vrouwen valt, zelf ook twee negatieve ervaringen te hebben gehad. Lang geleden met niet nader te benoemen mannen.

De zusters die zeggen dat ze ‘moe zijn van #metoo’ mogen lekker bijtijds onder de wol met een warme kruik. Hmmm lekker even niet meer nadenken over machtsverhoudingen, angst en intimidatie maar lekker discussieloos op het kussen! De andere zusters en broeders mogen mijn column @vara_gids van deze week lezen. #metoo Een foto die is geplaatst door Claudia de Breij (@claudiadebreij) op 25 Oct 2017 om 3:21 PDT

Jasmines 'monsterlijke' bikini

Actrice/zangeres Jasmine Sendar (39) geniet op het strand van Curaçao van het leven in een 'monsterlijke' bikini: boze ogen aan de bovenkant en een vampierachtig gebit op het broekje. De aandacht van haar volgers gaat echter niet uit naar het Halloweenbadsetje maar naar haar nog steeds strakke buikje. ,,Sexy'', oordeelt iemand.

#Life #HomeSweetHome 🇨🇼☀️🌴💃🏾❤️ Een foto die is geplaatst door Jasmine Sendar (@jasminesendar) op 23 Oct 2017 om 9:32 PDT

Sylvie heeft er zin in

Sylvie Meis is gearriveerd in Dubai waar ze ongetwijfeld wat romantische momenten gaat beleven met haar aanstaande man: de daar residerende, schatrijke zakenman Charbel Aouad. Eerder dit jaar vroeg Charbel Sylvie ten huwelijk. Natuurlijk mogen haar volgers meegenieten van het tripje. Wat Meis in Dubai doet? Als een dolfijntje in een superdeluxe zwembad poedelen op het dak van minimaal een vijfsterrenhotel.

🐬 #poolside #chilling #mydubai Een foto die is geplaatst door Sylvie Meis Official Account (@1misssmeis) op 25 Oct 2017 om 4:27 PDT

Charly pingelt er op los

Musicalacteur Charly Luske excuseert zich bij een Instagramfilmpje voor zijn matige pianospel. Hij besloot het nummer Skyfall van de Britse zangeres Adele te zingen en zichzelf daarbij te begeleiden op klavier. Zijn volgers vinden het prachtig. Waarom Luske het 007-nummer zong? ,,Zomaar.''

#skyfall #forshitsandgiggles #because #zomaar 🎼. #adele #iamnotapianist 😂😂😅. Een foto die is geplaatst door Charly Luske (@charlyluske) op 25 Oct 2017 om 4:41 PDT

Nicolette blikt terug

Nicolette Kluijver (33) - getrouwd met plastisch chirurg Joost Staudt en inmiddels moeder van drie jonge kinderen - had vandaag kennelijk een weemoedige bui. Ze kwam met een foto uit haar kinderjaren waarop ze poseert met haar favoriete knuffelberen. Kluijver, zo vertelt ze in een recent interview, verheugt zich op het ouder worden en verwelkomt elk rimpeltje. Ze heeft volgens eigen zeggen nog niet aan zichzelf laten sleutelen.

#wheniwasyoung 🐻 Een foto die is geplaatst door Nicolette Kluijver (@nicolettekluijver_) op 24 Oct 2017 om 23:36 PDT

Gezin Van Dam op de vlucht

Een andere Nicolette, Van Dam, geniet met haar man Bas en de kinderen van een zo te zien zonovergoten vakantie. En daar experimenteerde Bas met een app waarmee je een bewegende tijger in een filmpje kan integreren. Het eindresultaat is best geinig, want moeder en kroost doen net of ze op de vlucht slaan voor het roofdier.

Gelukkig is t een tamme... 🐯😱😜 Een foto die is geplaatst door Nicolette van Dam (@nicolettevandam1) op 23 Oct 2017 om 9:44 PDT

Yes-R heeft jeuk

Rapper Yesser Roshdy, beter bekend onder zijn artiestennaam Yes-R, is de trotse eigenaar van een best strakke torso en die laat hij graag zien op het strand van Dubai. Er ging tijdens het poseren helaas iets mis, omdat hij jeuk kreeg aan een van zijn benen. Daardoor schoof zijn zwembroekje een stukje omhoog.