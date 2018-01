Maan pijnlijk onderuit bij het planken en André slingert microfoon in publiek

Cran­ber­ries-zan­ge­res Dolores O'Riordan in besloten kring begraven

23 januari Cranberries-zangeres Dolores O'Riordan is vandaag naar haar laatste rustplaats gebracht. De Ierse, die een week geleden op 46-jarige leeftijd overleed, is in besloten kring begraven in Limerick. Ze ligt naast haar vader Terence, die in 2011 overleed.