Maan krijgt injecties tegen hondsdolheid na beet van aap op Bali

Het is onbekend welk soort aap de zangeres heeft gebeten. Op Bali is een bezoek aan een apenpark, waar apen vrij rondlopen, een populair toeristisch uitje. Regelmatig worden er vakantiegangers gebeten door agressieve apen, die mogelijk besmet zijn.



Hondsdolheid, ook wel rabiës genoemd, is een besmettelijke ziekte die mensen door een virus kunnen krijgen. Dieren als apen, honden en vleermuizen kunnen dat virus overbrengen als ze mensen bijten of krabben. Bekende symptomen zijn volgens het RIVM hevige spierkramp en problemen met ademhalen. Die verschijnselen treden pas 20 á 60 dagen na een beet op, dus Maan zal daarvan geen last hebben gehad.



De zangeres was de afgelopen anderhalve week op liefdesvakantie met haar vriend Tony Claessens (29), beter bekend als dj Tony Junior. Kort na aankomst in de kustplaats Canggu kreeg het stel een aardbeving voor de kiezen met een kracht van 5,3 op de schaal van Richter.



,,Nog nooit meegemaakt’’, twitterde Tony toen. ,,Ik raakte toch een beetje in paniek, maar volgens mij is alles oké.’’ Ook zijn vriendin was geschrokken, maar kon uiteindelijk toch om de situatie lachen. ,,Twee uur geleden hebben we een aardbeving gehad’’, meldde ze op Instagram bij een filmpje van de stromende regen. ,,En nu al vier uur lang keihard onweer. Gezellig avondje uit, Toon. Volgende week weer?’’



De rest van de vakantie verliep, op de apenbeet na, rustig en romantisch. Beide artiesten deelden kiekjes van de reis, waar de liefde vanaf spatte. ,,Lucky girl’’, noemde Maan zichzelf bijvoorbeeld bij een foto van een innige omhelzing. Tony schreef ‘ik heb je’ bij dezelfde foto, om zichzelf en Maan op een volgend plaatje te vergelijken met jungle-tortelduiven Tarzan en Jane.