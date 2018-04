Maan en dj Tony Junior delen eerste foto als stel

Frank begon gisteravond over Tony's relatie op aandringen van diens vader, Toni Peroni. De oud-drummer van Het Goede Doel slingerde eerder al het nieuws over de relatie van zijn zoon de wereld in en vond dat Van der Lende hem nu eens flink moest doorzagen. ,,Wat een eikel is het ook'', reageerde Tony Junior, die net als zijn pa eigenlijk Tony Claessens heet.



De dj wilde aanvankelijk niet zeggen of hij vaste verkering heeft met de zangeres. ,,Ik houd het gewoon relaxed, we houden het in eigen hand'', zei hij over alle media-aandacht. Vervolgens liet hij toch iets los over de prille liefde. ,,Ik ga niets ontkennen'', zei hij. ,,We zijn al een tijdje samen en het is superleuk.''



Het was voor Tony best even slikken toen zijn relatie met Maan eind februari in het nieuws kwam. De pers stond hem zelfs op te wachten op Schiphol. ,,Maar ik laat me niet gek maken en zij ook niet'', aldus Tony, die nog steeds niet in detail wilde treden over zijn verhouding. ,,We hebben het heel erg leuk samen'', besloot hij.



Tony moet hebben bedacht dat een foto meer zegt dan duizend woorden, want vanavond deelde hij ineens een plaatje van zichzelf en Maan op Instagram. Op de foto lachen de twee breeduit in de lentezon.