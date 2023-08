Maan beleeft droomdebuut op catwalk en straalt in korset-outfit bij opening Fashion Week

De aftrap van het belangrijkste mode-evenement van Nederland vond, ondanks de naam, plaats in Rotterdam. Het dak van Depot Boijmans Van Beuningen was het decor voor de nieuwe couturecollectie ‘Klavertje Drie’. De naam verwijst naar het idee achter de mode.

Van Zalinge zocht als kind elke zomer naar klavertjesvier, maar vond alleen klavertjesdrie. Nu is haar motto bij de collectie: bewonder wat je hebt, werk met wat je vindt en zie schoonheid in elk facet. De volgens de organisatie duurzame collectie is dan ook gemaakt van materialen die de grote modehuizen hebben weggegooid.



Blote benen

Maan was het eerste model op de openluchtcatwalk. Ze straalde op het volledig weerspiegelende gebouw in een witte outfit met een korsetachtig lijfje, een strakke, hoge kraag en zeer hoge schouders. Het ensemble had een soort doorzichtige sleep tot aan de grond, daaronder had de zangeres blote benen. Witte klompschoenen maakten de look af. Het ontwerp is nog niet online te koop, maar kost naar verwachting enkele duizenden euro’s.

De artiest, die met bruin-roze-blond haar als een van de twintig modellen over de catwalk liep, noemt de klus een eer. Een beetje eng vond ze het ook. ‘Doe elke dag iets wat je spannend vindt’, schreef ze op Instagram. Er was mogelijk ook lichte spanning vanwege het wisselvallige weer, maar precies bij aanvang van de show hield het op met regenen.



Het is onduidelijk of modellenwerk naar meer smaakt voor Maan, maar ze is in elk geval gezien door alle vaderlandse modemedia. Ook BN’ers als presentatrice Noa Vahle en tophockeyster Noor Omrani woonden de show bij. Het is de tweede mijlpaal in korte tijd voor Maan, die onlangs twee concerten gaf met het wereldberoemde Metropole Orkest in het vermaarde Concertgebouw in Amsterdam.

Volledig scherm Maan toont de achterkant van het ontwerp. © Instagram Stories Maan

