Maan begint vannacht eigen cocktailbar, Sylvie verveelt zich in lockdown

De verveling slaat bij Sylvie Meis ook toe nu de lockdown in Duitsland tot 1 maart is verlengd. Uit armoe bekijkt ze nu maar wat bloemen aandachtig.

Dit is de reden waarom Patty Brard ooit het Perfecte Plaatje won natuurlijk.

Terwijl in heel Nederland gewaarschuwd wordt om niet de weg op te gaan, waagt Leo Alkemade zich tóch aan de wielersport.

Het kroost van Monique Smit is niet binnen te krijgen met dit winterweer.

Marly van der Velden geniet tijdens de lockdown van de kleine dingen in het leven.

Tanja Jess en Charlie Luske zijn vandaag 12,5 jaar getrouwd en dat vieren ze met een duik in de koude sneeuw.

Frank van der Lende houdt dan weer helemaal geen rekening met het koude weer en gaat gewoon strak in pak naar de radiostudio.

Bridget Maasland haalt herinneringen op aan de kou in Siberië zes jaar geleden. Daar is de temperatuur in Nederland helemaal niks bij.