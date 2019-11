Maakt Star Wars-serie The Mandalorian de hoge verwachtingen waar?

Ook seizoen 3 van het bewierookte The Crown (Netflix) wordt uitgebreid besproken. Verslaggever Gudo Tienhooven sprak de cast - met ditmaal Olivia Colman als koningin Elizabeth en Helena Bonhamer Carter als haar zus Margaret - in Londen. Kijken zij nu anders naar de Windsors? En die interviews, hoe gaat dat er eigenlijk aan toe? Ook in deze podcast nieuws over de klassieker Friends en een top 3 ‘beste reboots van series’.

In de podcast Bingewatchers gidsen Charlene Heezen, Kevin Goes en Gudo Tienhooven de luisteraar door serieland. Zij zien de eerste paar afleveringen van zo’n beetje alles wat nieuw om de hoek komt kijken en stellen vervolgens zichzelf, elkaar en de luisteraar de vraag: doorkijken of niet? Of: to binge or not to binge, that’s the question…