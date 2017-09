Lupuspatiënt Selena Gomez kampte al sinds mei met nierfalen

Selena Gomez legt op Instagram aan haar miljoen fans waarom ze afgelopen zomer weinig van zich heeft laten horen. De zangeres, die kampt met de auto-immuunziekte lupus, moest een niertransplantatie ondergaan. Eén van haar beste vriendinnen Francia Raisa zorgde voor Selena's 'ultieme cadeau' en stond een nier af. Die transplantatie was hard nodig, nadat ze in mei opgenomen van in het ziekenhuis vanwege nierfalen, meldt entertainmentwebsite TMZ . Die opname was in Chicago, na een concert van haar vriend The Weeknd. Selena stond op dat moment al op een wachtlijst voor een transplantatie.

Lupus

Bij een foto waarop ze in het ziekenhuisbed de hand van haar vriendin vasthoudt, schrijft Selena dat ze zich gezegend voelt en veel van Francia houdt. Volgens de ex van Justin Bieber is er weinig aandacht voor lupus, maar wordt er hard gewerkt aan verdere onderzoeken. De ziekte uit zich onder andere in huidaandoeningen.



In het geval van Selena, die momenteel een relatie heeft met rapper The Weeknd (Abel Makkonen Tesfaye), was een niertransplantatie nodig om haar gezondheid te garanderen. ,,Ik kijk ernaar uit mijn reis van de afgelopen maanden met jullie te delen'', schrijft ze. Ook bedankt ze haar doktoren en familie. ,,Voor alles wat jullie voor en na de operatie voor mij hebben gedaan.''