Luizenmoeder blijft records breken: 3,9 miljoen kijkers met uitgesteld kijken

Voor de reguliere uitzending van de Luizenmoeder zaten afgelopen zondag 2,4 miljoen kijkers voor de buis. Het is echter mogelijk om een aflevering later op de televisie terug te kijken. Dit wordt 'uitgesteld kijken' genoemd, de online cijfers worden hier niet bij gerekend. Met de tweede aflevering brak het programma het record voor uitgesteld kijken al doordat 1,2 miljoen kijkers de aflevering op een ander moment zagen.



Een week later kan zelfs dat aantal alweer de geschiedenisboeken in. De derde aflevering van de serie werd maar liefst 1,5 miljoen keer teruggekeken. Dat brengt het totaalaantal op 3,9 miljoen kijkers. Een publiek dat normaal gesproken alleen weggelegd is voor het veel grotere NPO 1 en dan alleen met Boer Zoekt Vrouw.



Alles wat met de Luizenmoeder te maken heeft, lijkt de laatste tijd in goud te veranderen. Zo scoorde ook de Gebroerders Rossig een nummer 1-hit met een carnavalsversie van het openingslied van juf Ank. Vanavond is op televisie de vierde aflevering van de Luizenmoeder te zien. Waarna morgen ongetwijfeld een nieuw kijkcijferrecord bekend wordt gemaakt door Stichting Kijkonderzoek.



