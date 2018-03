Ludo Sanders schokt Meerdijk en Marlijn eindelijk trots op lichaam

Presentatrice Marlijn Weerdenburg wordt overladen met complimenten nadat ze in een openhartige post heeft toegegeven dat ze jarenlang moeite met haar lichaam had. Pas sinds vorig jaar, toen ze zwanger was van zoon Teun, konden de putjes in haar benen haar gestolen worden. Nu is ze trots op haar lichaam. ,,Eindelijk!''

Samen met mijn allerliefste op de foto. Terwijl hij eigenlijk nooit op de foto wil. Maar nu voor 1 keer wel. ❤️ @linda @wikkiehermkens @sonnygroo #enjaikhebeenrendiergeweiopmijnhoofd Een foto die is geplaatst door null (@marlijnweerdenburg) op 16 Dec 2017 om 11:50 PST

Afzwaaiend RTL Late Night-presentator Humberto Tan is ten prooi gevallen aan de zogenoemde X Challenge van dj's Nicky Jam en J. Balvin. Zwaaien met die heupen, Humberto!

Kennen jullie de X Challenge al op de muziek van @afrobros_djs Nicky Jam en J. Balvin? #AfterpartyRTLLN #BlijvenGenieten #DansAlsofNiemandKijkt #balvin #nickyjam #Xchallenge -#Afrobros Een foto die is geplaatst door null (@humbertotan) op 8 Mar 2018 om 11:10 PST

Isa Hoes is één van de vele bekende vrouwen die vindt dat de vrouw respect verdient. Haar boodschap aan vrouwen wereldwijd: wees sterk, wees zwak en wees jezelf.

Acteur Erik de Vogel, beter bekend als de onvermoeibare tycoon Ludo Sanders in übersoap Goede Tijden Slechte Tijden, doet het fictieve stadje Meerdijk op zijn grondvesten schudden. Ludo weigerde vanavond, na een goed aanbod van een investeerder, een comeback in de zakenwereld omdat hij niet langer opgesloten in een kantoortoren wil zitten. Wat hebben de scriptschrijvers van GTST voor Ludo in petto?

Wat?!!! Ludo die zijn bedrijf niet terug wil? Bekijk de fragmenten van #GTST van vandaag via link in bio. Een foto die is geplaatst door null (@gtst) op 8 Mar 2018 om 11:32 PST

Helemaal verantwoord was het natuurlijk niet, vindt Birgit Schuurman. Ze huurde ooit met haar zus Katja - toen ze nog piepjong waren - een scooter om door Griekenland te crossen. Wanneer onderstaande 'top-foto' is gemaakt, is onbekend.

Best een top-foto dit....! #zusjes #langgeleden #griekenland #nietsuperverantwoord #❤️❤️ Een foto die is geplaatst door null (@) op 7 Mar 2018 om 23:56 PST

De perspresentatie van het nieuwe SBS6-programma Topper Gezocht was gisteren nog niet achter de rug, of Gerard Joling stapte alweer in het vliegtuig om voor de tweede keer in korte tijd te gaan wintersporten.

Goedemorgen op deze vroege morgen. ❄️☃️ #gerardjoling Een foto die is geplaatst door null (@gerard_joling) op 7 Mar 2018 om 21:49 PST

Aan de kant gaan zitten kijken hoe je kinderen de schoolslag krijgen bijgebracht door een geduldige badmeester of -juf? Presentatrice Nicolette Kluijver piekert er niet over. Ze ging vanmorgen met twee van haar kinderen naar het zwembad om ze zelf wat bij te brengen.

🏊🏼‍♀️zwemles! 💙 Een foto die is geplaatst door null (@nicolettekluijver_) op 8 Mar 2018 om 0:51 PST

Sylvie Meis zou Sylvie Meis niet zijn als ze geen aandacht zou besteden aan Internationale Vrouwendag. De blondine, die verliefd zou zijn op de in Hamburg werkende Nederlandse dermatoloog Sander Klieverik, heeft nog een een tip voor alle vrouwen: 'spreek voor jezelf en laat anderen dat niet doen'.

To all the strong women out there: Do not wait for someone else to come and speak FOR you. Your voice can MAKE A CHANGE! #wearewomen #internationalwomensday Een foto die is geplaatst door null (@1misssmeis) op 8 Mar 2018 om 2:03 PST

Wie is dit nu weer? En is het een jongetje of toch een meisje? Antwoord: dit is voormalig Krezip-zangeres Jacqueline Govaert in de jaren '90.

#tbt voor 90’s tomboy foto’s kun je bij mij terecht 👍🏼 Een foto die is geplaatst door null (@jacquelinegovaert) op 8 Mar 2018 om 1:45 PST

Douwe Bob moest vanmorgen gelijk de handen uit de mouwen steken. Omdat zijn fietssleuteltje onvindbaar was, moest hij met een haakse slijper het slot open zien te krijgen. Of slopen, zoals de singer-songwiter het klusje omschrijft.

Sleutels kwijt... #slotjeslopen Een foto die is geplaatst door null (@douwebob) op 8 Mar 2018 om 1:10 PST

Schrijfster Heleen van Royen heeft vandaag ongetwijfeld wat kluiven en andere lekkernijen voor honden in huis gehaald, omdat haar Duitse herder Fenna (een teefje) tien jaar is geworden.

Deze dame is tien jaar geworden vandaag. Fenna is de liefste herder! ❤️🐕 #happybirthday #germanshepherd #twohappyshepherds follow @twohappyshepherds Een foto die is geplaatst door null (@heleenvanroyen) op 8 Mar 2018 om 1:38 PST

Dat Irene Moors altijd zo stralend op tv verschijnt, heeft ze ook te danken aan een heel team mooimakers dat zorgt voor haar kleding, haren en make-up.

‘Irene Moors’ wordt mede mogelijk gemaakt door 💄#barbaravanmunster en 👕 #hannasuurland ! Zo blij met deze meiden ❤️ DANK 💋 Een foto die is geplaatst door null (@irene_moors) op 8 Mar 2018 om 1:28 PST

Presentatrice Geraldine Kemper kwam vandaag op het idee om eens was extreme close-upselfies de wijde wereld in te sturen.

Morningg! Even wat close uppies. Een foto die is geplaatst door null (@geraldine_kemper) op 7 Mar 2018 om 22:41 PST

Adhd-cabaretier Jochem Myjer had gisteren in de schouwburg van Apeldoorn een geinige ontmoeting met een jonge naamgenoot. De jongen werd Jochem genoemd, omdat hij voor de geboorte erg druk was in de buik van zijn moeder. Na het zien van Jochems show begreep hij pas waarom hij naar Myjer is vernoemd.

Naast mij staat Jochem. Hij was nogal druk in de buik van zijn moeder. Dus besloten ze om hem naar mij te noemen. Gisteren was hij bij de show en hij begreep nu pas waarom zijn ouders hem zo genoemd hebben. ‘Dat moeten 9 zware maanden zijn geweest, mama’ 😂 Een foto die is geplaatst door null (@jochemmyjer) op 6 Mar 2018 om 23:43 PST

Het maakt Johnny de Mol, die stopt bij RTL4 om zijn carrière te vervolgen bij SBS6, geen bal uit dat hij onvoordelig wordt gefotografeerd.

Ik duik graag de diepte in met mijn programma’s... oh ja en hou ook wel van een beetje humor!! 🤪👊🏻❤️🏊🏻‍♀️🎭 #goudencombi #celebratelife #tvmaken #leukstewateris #luckydick #lekkerdingikweethet Een foto die is geplaatst door null (@johnnydemolofficial) op 6 Mar 2018 om 23:38 PST

Presentator Klaas van Kruistum vreest dat zijn armoedige en zo te zien kurkdroge basilicumplantje in de keuken het echt niet gaat redden. Hij hoopt vanwege het potje toch nog op enige verbetering.