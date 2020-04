Ludo Sanders kan nog een puntje zuigen aan Thierry Baudet

Dat ik al lang geleden ben afgehaakt bij GTST – nee, zelfs de briljante kwaliteitsimpuls van hond Dolly kon me recent niet over de streep trekken – betekent niet dat mijn soapbehoefte weg is. Niks is zo’n fijne vlucht uit de werkelijkheid als de fictieve problemen van anderen. Daarom geniet ik ook zo als moeder Fabie in een aflevering van Oogappels drie keer staat te schreeuwen tegen haar onhandelbare pubers. Gelukkig, dan valt het bij ons nog mee, hier gebeurt dat slechts een keer per aflevering.