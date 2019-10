Lucky TV-man Sander van de Pavert: Wat een Svennetje Kockelmann ben ik, hè

Katja Schuurman gaat niets meer over seksleven zeggen

8:10 Katja Schuurman beseft dat haar openhartigheid over haar seksleven ‘niet fijn’ is voor een aantal mensen van wie ze houdt. De actrice/presentatrice, die dinsdagavond in een Vlaamse tv-show nog vertelde eens seks in een jacuzzi te hebben gehad met zeven mensen, zal niet meer praten over haar slaapkamergeheimen.