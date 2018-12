Met deze exclusieve overeenkomst kan Werner niet langer aan de slag als gastvrouw bij de dagelijkse AD Ochtend Show to go. ,,Best een lastige beslissing’’, vertelt ze. ,,Want we waren net begonnen aan iets moois. Maar ik wil heel graag weer programma’s maken met een maatschappelijk karakter, die heel dicht op de samenleving staan.’’



De afgelopen jaren was ze op verschillende zenders te zien. ,,Ik heb tien jaar lang Lingo met heel veel plezier gedaan. Daarna ging ik naar SBS 6 voor Mijn Laatste Keer. Een prachtig programma, maar om nou te zeggen dat ik daar een heel succesvol jaar heb gehad? Ik stelde mezelf de vraag waar mijn hart het snelst van gaat kloppen en dat is programma’s maken die nut hebben.’’



Specifieker dan dat kan Werner niet zijn, omdat de titels die ze in 2019 maakt voor KRO-NCRV nog wachten op definitief groen licht.



Is het Lingoboekje - een terugkeer van het spelletje bij SBS 6 zat er toch niet in – nu definitief dicht? ,,Ik zeg nooit nooit’’, aldus Werner. ,,Want Lingo past absoluut in deze tijd. Het is naast leuk ook educatief en helpt mensen, jong én oud, weer aan de taal. Maar dat is nu echt niet de focus.’’