Lucille met vingers in blender en laatste loodjes voor hoogzwangere Chantal

Justin Timberlake stelt show in New York uit wegens hevige sneeuwval

18:51 De show die Justin Timberlake vanavond zou geven in New York gaat niet door wegens hevige sneeuwval aan de oostkust van de Verenigde Staten. Timberlake zou optreden in de evenementenhal Madison Square Garden. Hij verwacht dat de geplande show van donderdagavond wel kan doorgaan.