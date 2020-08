Luchtig Misbehaviour is geen vlammend feministisch pamflet

Tijl Beckand komt terug op Promenade na kritiek van ‘boze’ Diederik Ebbinge

24 augustus Tijl Beckand heeft spijt dat hij Zomerpromenade vorige week ‘zelfingenomen’ noemde in Jinek. Dat laat hij weten in een filmpje dat hij deelt op Twitter. In het humoristische beeldfragment neemt hij zichzelf en Zomerpromenade-presentator Diederik Ebbinge op de hak.