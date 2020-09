Lucas Hamming over de Club van 27: ‘Ik kan me niet voorstellen dat ik over een half jaar de pijp uitga’

Je wordt in november 27, voor een rockster een riskante leeftijd. Is het een felicitatie waard?

,,Zeker, ik ben een optimistisch mens. Ik ben ook niet verslaafd aan alcohol of drugs of vatbaar voor depressies. Ik ga ervan uit dat ik nog vijftig jaar verder kan. Ik ben niet bang om dood te gaan en toch… ik ben bijgelovig. Ik word uitgerekend op vrijdag de 13e 27, dat zet me toch op scherp. Ik geef geen feestje, kan ik ook niet stikken in mijn eigen braaksel zoals Jimi Hendrix.’’