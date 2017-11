Lubach passeert 100 miljoen views op YouTube

Billie Jean King: Battle of the Sexes was belangrijkste wedstrijd van mijn leven

21 november De film de Battle of the Sexes komt donderdag uit. De film gaat over de tenniswedstrijd in 1973 tussen Billie Jean King (gespeeld door Emma Stone) en Bobby Riggs (gespeeld door Steve Carell). De wedstrijd werd het best bekeken sportevent én bracht het gesprek over gendergelijkheid op gang. Ab Zagt interviewde voormalig proftennisster Billie Jean King voor het AD.