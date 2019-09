Lubach maakt kans op ‘Oscar van Europese web’ met Nations League-filmpje

,,Ik ben zeer vereerd, maar ondertussen snap ik er nog steeds niks van", laat Lubach in een korte reactie weten. De uitreiking van de Lovie Awards vindt plaats in oktober; via de website van de Lovies kan er gestemd worden op de kandidaten.



Het VPRO-programma werd al twee achtereenvolgende jaren bekroond met een Lovie. In 2017 kreeg Lubach de prijs voor zijn inmiddels wereldberoemde introductiefilmpje van Nederland voor president Trump; vorig jaar ging de award naar Zondag met Lubach voor een satirisch promotiefilmpje van de Amerikaanse wapenlobbyclub NRA.



De Lovie Awards worden uitgereikt door de International Academy of Digital Arts and Sciences.