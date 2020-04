Lowlands begint van vooraf aan met organisatie voor 2021

Nu de festivalzomer vanwege de uitbraak van het coronavirus dinsdag definitief is geannuleerd, gaat ook Lowlands in augustus niet door. Het driedaagse festival is verplaatst naar volgend jaar en begint min of meer opnieuw aan de organisatie, laat een woordvoerder woensdag desgevraagd weten aan BuzzE.

De kans dat het affiche voor 20 tot en met 22 augustus 2021 hetzelfde blijft, is klein. ,,Dat moeten we per act bekijken. Een deel zal terug kunnen komen, maar we zijn ook afhankelijk van de beschikbaarheid van internationale acts.”

Al sinds september was de organisatie bezig met het plannen van Lowlands van dit jaar, waar namen als The Chemical Brothers, Typhoon, Lewis Capaldi, Liam Gallagher, London Grammar en Michael Kiwanuka het podium zouden beklimmen. ,,We gaan door en beginnen aan volgend jaar.”

Flinke impact

De financiële impact van het afgelasten is ‘flink’, aldus de zegsman. ,,We lopen inkomsten mis, maar hebben ook kosten gemaakt met het boeken van artiesten en aan leveranciers. Dat voelen we, maar we denken dat we het aankunnen en kunnen opvangen.”