Love Island-Yasmin (26) vecht met DJ School tegen online pesten: ‘Schelden was nog het minst erge’

Ruim 3,1 miljoen kijkers voor nieuwe coronapers­con­fe­ren­tie

9:52 De ingelaste persconferentie over de aangescherpte coronamaatregelen van premier Rutte en minister De Jonge is gisteravond in totaal door zo’n 3,1 miljoen mensen bekeken. Dat blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek.