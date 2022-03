Love Is Blind krijgt vierde en vijfde seizoen

Opnieuw verliest Dave Grohl een boezem­vriend: ‘Een man voor wie ik mijn leven zou geven’

Het overlijden van drummer Taylor Hawkins van Foo Fighters is voor frontman Dave Grohl een gruwelijk déjà vu. In 1994 verloor hij als lid van Nirvana zijn boezemvriend Kurt Cobain, ook Hawkins was als een broer voor Grohl, die vorig jaar in zijn autobiografie schreef dat hij zijn leven voor hem zou willen geven.

