Lourdes bouwt extravagant feestje met pornosterren

Foto's Rennende BN'ers halen met Edwin Evers 1,3 ton op

9 september De sponsorloop voor het Groningse Ronald McDonald Huis, een initiatief van 538-dj Edwin Evers, heeft 129.560 euro opgebracht. Het geld is bestemd voor uitbreiding van het logeerhuis voor ouders van zieke kinderen in het Universitair Medisch Centrum Groningen. Aan het evenement, in het Science Park in Amsterdam, deden elfhonderd lopers mee.