Loterijhondje Frekkel binnenkort onder het mes vanwege mank pootje

Volgens Roger, die een castingbureau voor tv- en filmdieren runt, kreeg hij enige tijd geleden de opdracht om een lelijk hondje te zoeken voor het reclamefilmpje over de oudejaarstrekking. Dat bleek, zo benadrukt hij in het filmpje, nog een heidens karwei. ,,Ik ging langs bij opvangcentra in heel Europa. In een daarvan, in Slovenië, trof ik ‘Frekkel’. Zijn vacht was vies en hij zat onder de klitten. En hij had heel duidelijk problemen met zijn pootje of heup.‘’