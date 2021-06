Loretta Schrijver mag ‘als alles goed gaat’ morgen het ziekenhuis verlaten

Loretta Schrijver geopereerd aan darmkanker: ‘Ben door een hel gegaan’

19 juni Loretta Schrijver (65) is onlangs geopereerd nadat bij haar een beginnende fase van darmkanker was vastgesteld. Het Koffietijd-gezicht ligt momenteel nog in het ziekenhuis, waar ze langer moest blijven vanwege complicaties, waaronder een longontsteking. Inmiddels gaat het elke dag beter, bevestigt haar management aan deze site.