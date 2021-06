Loretta Schrijver geopereerd aan darmkanker: ‘Ben door een hel gegaan’

,,Ik ben door een hel gegaan. Ik heb echt verschrikkelijke weken achter de rug’’, zegt Loretta tegen Shownieuws . Ze hoopt eind volgende week naar huis te mogen. ,,Ik ben in enorm goede handen’’, zegt ze over het ziekenhuis, waar ze de afgelopen tijd al bezoek kreeg van haar Koffietijd -collega’s. RTL bevestigt het nieuws ook en wenst haar veel sterkte.

Loretta vertelde vorige maand in Koffietijd al dat ze onder het mes moest vanwege een verdacht ‘plekje’. Ze zei toen niet wat er precies aan de hand was, maar ging ervan uit dat het niets ernstigs was. ,,Ik moet volgende week naar het ziekenhuis voor een operatie, een kleine ingreep, want er is ergens een plekje gevonden en dat vertrouwt de dokter niet helemaal. Daarom willen ze die weghebben’’, aldus Loretta toen. Nu zegt ze: ,,Na intensief onderzoek en een tweede operatie kon het plekje worden weggehaald.’’