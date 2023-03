Loreen keert als topfavoriet terug op Songfestival, maar kan mogelijk act niet doen in Liverpool

Het is nog twijfelachtig of de act die Loreen bij de Zweedse voorronde deed ook in Liverpool kan plaatsvinden. Daarvoor maakt ze gebruik van een enorm LED-scherm. In het begin ligt ze slechts tussen het podium en het scherm. Later in het nummer ‘duwt’ ze het enorme gevaarte omhoog en door lichteffecten lijkt ze zich in een storm te bewegen. In de Zweedse krant Aftonbladet valt echter te lezen dat het LED-scherm mogelijk te zwaar is voor het podium in Liverpool.



Tijdens de Zweedse show, waar twaalf acts aan meededen, werd tussen het optreden van Loreen en de andere optredens even geschakeld met de presentatoren. Dit omdat de opbouw van het podium voor de act bij Tattoo een flinke klus is. De mogelijkheden op het Songfestival zijn kleiner omdat daar ook nog eens 37 artiesten zullen optreden. Mocht het LED-scherm te zwaar zijn, gaat Zweden de act aanpassen, geeft projectmanager Anders Wistbacka van Zweden aan.