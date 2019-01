Loiza Lamers deelt beelden van langverwachte haartransplantatie

Voor de behandeling vloog Loiza naar Turkije. Een van haar vriendinnen, Sabrina, is werkzaam in de kliniek waar Loiza de ingreep liet uitvoeren. De blondine geeft toe in eerste instantie zenuwachtig te zijn geweest, maar na het consult viel er een flinke spanning van haar schouders. ,,Ik heb er heel erg zin in!” In de vlog laat Loiza alle stappen zien die nodig zijn om de behandeling uiteindelijk te laten slagen. Ook het moment dat een deel van haar achterhoofd wordt kaal geschoren, om vervolgens de haarwortels te gebruiken voor de transplantatie, laat ze niet achterwege. ,,Oh wat erg", zegt ze met haar handen voor haar mond. ,,Ik ben echt een aansteller, maar ik vind dit gewoon erg.” Het stuk haar werd na afloop weggegooid. ,,Nee, ik hoef het echt niet te hebben.” De behandeling, die twee dagen in beslag nam, viel voor de voormalig winnares van Holland’s Next Top Model heel erg mee. ,,Plaatselijke verdoving is dus best wel een issue. Maar het is eigenlijk heel relaxed", legt Loiza uit. Ruimte voor een grapje is er ook tijdens de ingreep: ,,Ik heb al een groot hoofd, maar heb het gevoel dat ik nu een waterhoofd heb.”

Tevreden

Als uiteindelijk alle stappen zijn doorlopen, krijgt Loiza haar gloednieuwe haarlijn te zien. ,,Wat cool. O, dit is echt raar", zegt ze vol verbazing. ,,Het is echt mooi geworden. Wow, dit is zó raar. I love it", herhaalt ze nogmaals met een grote glimach op haar gezicht.



Loiza kondigde vorige week de operatie aan in een van haar vlogs. Daar vertelde ze openhartig over de ingreep, nadat talloze fans hadden gevraagd waarom ze een pony had laten knippen. In de video onthulde de blondine haar haargrens, waar een onbekend soort stalen rek op viel toen ze vijf jaar was. Het ding schaafde een stuk vel weg en liet een groot litteken na, dat ver doorloopt over haar hoofd.



Dat is nu dus verleden tijd. Het resultaat is pas over enkele maanden pas goed te zien, maar het topmodel is nu al ontzettend tevreden met de haartransplantatie.



Loiza schreef in 2015 geschiedenis toen ze als eerste transgender ooit ter wereld de modellenzoektocht Next Top Model won. Ze is overigens lang niet de eerste BN’er die een haartransplantatie ondergaat; onder meer Arie Boomsma, Peter van der Vorst en Gerard Joling gingen haar voor.