Loiza geniet van de liefde, Donny zoekt een tuinman en Olcay neemt Ruud mee naar een burgertent

Lil Kleine zit opnieuw vast na beroep OM

Lil Kleine is vandaag opnieuw vastgezet op verdenking van mishandeling van zijn verloofde. Dat bevestigt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie. Gisteren besloot de raadkamer van de rechtbank in Amsterdam dat de 27-jarige artiest veertien dagen vast moet blijven. De rapper werd eerder vrijgelaten, maar het OM ging met succes in beroep om dat terug te draaien.

18:54