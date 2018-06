Loes Haverkort slaat er op los als Deense prinses Frea in filmepos Redbad

Vechters­baas-zangeres Lisanne Spaander (20) genezen van botkanker

8:26 Singer-songwriter Lisanne Spaander is genezen verklaard van kanker. ,,Ik ben schoon, geen mr Ewing meer in mijn lijf. Yoehoe! Nu toeren met vriendinnen om het goede nieuws te vieren'', laat de 20-jarige Lisanne via Twitter weten.