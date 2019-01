Loeki de Leeuw maakt tv-comeback met twee jaar oud YouTube-filmpje

In het filmpje verscheen Loeki als trance-dj in een bomvol stadion waar hij werd aangekondigd met de woorden ‘the king is back’ en ‘the ultimate predator dj’. Tijdens zijn optreden maakt het leeuwtje achter de draaitafel een rotsmak, waarna het geluid stilviel en hij ‘asjemenou’ riep. Daarna barstte zijn dansfeest weer los.

Op Twitter was de rentree van het leeuwtje, ooit bedacht door Joop Geesink en nu nieuw leven ingeblazen door zijn dochter Louise Geesink en Patrick Raats (respectievelijk animatie en regie), al voor de uitzending onderwerp van gesprek. Menigeen stelde, nog voordat de eerste beelden te zien waren, nog nooit zo te hebben verlangd naar een reclameblok op tv. Maar er was ook ophef, omdat het bleek te gaan om een Loeki-filmpje dat al in november 2016 door de makers op filmkanaal YouTube zou zijn gezet. ‘Nooit eerder vertoond materiaal? Wat een onzin’, reageerde iemand.

STER-woordvoerster Petra Foppes erkende vanavond dat het daadwerkelijk om een ‘oud’ filmpje ging. ,,Het is ruim twee jaar geleden gemaakt en in eerste instantie in beperkte kring verspreid en bekeken. Maar het is nooit op tv uitgezonden. Nu dat wel is gebeurd, is dat in onze ogen een noviteit.” Volgens Foppes is er wel een beetje aan het filmpje gesleuteld om het geschikt te maken voor de uitzending van vanavond. ,,Het maken van een compleet nieuw filmpje kost wegens de ingewikkelde animaties erg veel tijd. Nadat een paar dagen geleden een actie werd gestart voor Loeki's terugkeer, was er onvoldoende tijd om met honderd procent nieuw materiaal te komen. Dus ja, dit lag inderdaad al jaren op de plank.”

Handtekeningen

Het ging om een vooralsnog eenmalige uitzending, kort voor het Journaal van 20.00 uur op NPO 1. Er werd gebruik gemaakt van de oude pop én digitaal geanimeerde beelden. Het iconische ‘Asjemenou’ was gearchiveerd audio-materiaal van producent Joop Geesink (1913-1984) die de stem van Loeki in het verleden verzorgde.

De terugkeer van Loeki begon recent met een petitie van radio-dj's Jan Willem Roodbeen en Jeroen Kijk in de Vegte. De petitie van de twee kreeg binnen twee dagen meer dan 20.000 handtekeningen. De STER, verantwoordelijk voor de reclame op publieke zenders, had beloofd bij minimaal 10.000 handtekeningen na te denken over de terugkeer van Loeki op televisie. Loeki bedankte vanavond de opstellers van de actie en alle fans die meewerkten aan zijn comeback.

Loeki de Leeuw onderbrak de STER-reclames tussen 1972 en 2004. Vaak ging er in de filmpjes iets mis waarbij Loeki steevast ‘asjemenou’ riep. In totaal zijn er meer dan zevenduizend filmpjes rond Loeki gemaakt. De STER stopte in 2004 met de filmpjes omdat het te duur werd om ze te maken.

Loeki is terug op de buis