LIVE | Problemen met green screen Stefania, Malta en Portugal scoren en doen gooi naar zege

Bridget Maasland datet 16 jaar jongere vastgoedad­vi­seur Christian

19 mei Bridget Maasland (46) lijkt weer gelukkig in de liefde. De presentatrice is voorzichtig aan het daten met Christian Henry uit Amsterdam, die consultant is bij een wereldwijde vastgoedinvesteerder. Het stel wil hun liefdesleven vooralsnog ‘niet groter maken dan het nu is’.