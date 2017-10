Live op de rode loper bij het Gouden Televizier-Ring Gala

Politie stelt onderzoek in naar Hol­ly­wood­pro­du­cent Weinstein

19:16 De politie in New York heropent een onderzoek uit 2004 naar de in opspraak geraakte filmproducent Harvey Weinstein. Directe aanleiding zijn alle beschuldigingen van seksueel misbruik en intimidatie door Weinstein die de afgelopen dagen bekend zijn geworden.