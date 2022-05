LIVE | Oekraïne wint Eurovisie Songfestival 2022, S10 pakt elfde plek

Het Eurovisie Songfestival is als verwacht uitgedraaid op een Europese steunbetuiging aan Oekraïne. Kalush Orchestra won met alle dank aan het publiek. De steun vanuit de huiskamers was zo overweldigend dat de lagere klassering bij de vakjury’s (vierde) ruimschoots werd gecompenseerd.

Zo deed Kalush Orchestra (Stefania) wat de bookmakers al vele maanden voorspelden. De eerste achtervolger? De Brit Sam Ryder (Space Man), op gepaste afstand. S10 eindigde namens Nederland op de wat teleurstellende elfde plaats, ze had zelf steeds gezegd niet tevreden te zijn met minder dan de top 5.

De finale werd een rommelige show, waarin Presentatrice Laura Pausini noodgedwongen een groot deel van de puntentelling aan zich voorbij liet gaan. De zangeres werd ziek, maar keerde na verloop van tijd toch terug bij haar collega’s.

Op dat moment had de organiserende omroep EBU net een statement uitgebracht waarin werd gemeld dat er gesjoemeld was met de stemmen van zes landen in de tweede halve finale van donderdag (niet die van S10). Verdere context liet de EBU achterwege, maar de boodschap paste bij het songfestival in Turijn, dat nooit kon tippen aan dat van vorig jaar in Rotterdam.

S10 besloot het festival in Turijn met andermaal een vlekkeloze uitvoering van De Diepte, het lied dat ze samen met producer Arno Krabman componeerde. Het gevoel dat S10 in Turijn overbracht aan de zaal en de kijkers thuis was - met vlak daarna heel zuiver zingen - haar belangrijkste wapenfeit. Het leidde tot de achtste plaats bij de vakjury’s en een magere score bij de thuisstemmers.

Sexy dansmoves

Een van de hoogtepunten op de avond was zonder meer de spetterende show die Chanel namens Spanje neerzette. Terwijl de Nederlandse componist Arjen Thonen thuis achter de tv toekeek, zette de in de Cuba geboren zangeres de zaal volledig op zijn kop. De act van SloMo zat vol sexy dansmoves, de schaars geklede Chanel maakte er een hete avond van. Met een waaier wuifde ze zichzelf koelte toe, terwijl boven haar vuurwerk het helemaal afmaakte.

Pal na haar was S10 aan de beurt, maar de kolkende zaal deerde haar niet. Ze was bovendien voorbereid na de juryshow van vrijdagavond en de generale van zaterdagmiddag. ,,Ik houd van dansen en vind het een geweldige act. Als zij bezig is, sta ik achter de coulissen gewoon een beetje mee te dansen’', vertelde S10 zaterdag voordat ze naar de PalaOlimpico ging.

Was het muzikaal vanavond een stuk beter dan dinsdag en donderdag, toen er nog veel vals zingende acts tussen zaten, het niveau van de hele show kon niet tippen aan die van Rotterdam vorig jaar. Dat zat hem in het decor, de kwaliteit van de filmpjes en regie en in de presentatoren.

Presentatoren

Hoe goed Mika, Laura Pausini en Alessandro Cattelan hun best ook deden, ze kwamen geen moment in de buurt van het niveau van de presentatoren van vorig jaar. Chantal Janzen en Jan Smit, twee van hen, konden het niet laten vanavond op social media (Janzen) en in het commentaar (Smit) nu en dan een sneer uit te delen. De grapjes van het presentatietrio sloegen voortdurend dood, hun rol kwam de hele week al niet goed uit de verf.

Pijnlijk voor de drie was het feit dat zanger Damiano David van Maneskin, de winnaar van vorig jaar, met één enkel grapje wel scoorde. Op de vraag van Cattelan of hij nog adviezen had voor de mensen in de green room, ging David handig in op de ophef die in Ahoy ontstond omdat hij mogelijk cocaïne gesnoven zou hebben. ‘Heb plezier en kom niet te dicht bij de tafel’, riep hij de artiesten toe.

Maneskin was tijdens het stemmen op het podium om twee nieuwe nummers te spelen. Het lukte ternauwernood, want David verging duidelijk van de pijn. Hij had een enkel verzwikt bij clipopnames in Londen en kon eigenlijk nog niet op zijn benen staan zonder kruk. Toch deed hij het, hij moest het duidelijk bekopen met veel pijn.

Gastland

Van de favorieten van deze editie maakten ook Cornelia Jakobs van Zweden en Sam Ryder uit het Verenigd Koninkrijk net als Spanje de verwachtingen waar. Jakobs gebruikt haar raspende stem fijn in Hold me closer, dat in Turijn tijdens meerdere repetities niet goed gezongen kon worden door technische malheur.

Tegen het einde van de show toonde Sam Ryder met Space Man voor de laatste keer dat hij met zijn kopstem een beangstigend bereik en volume heeft. Ochman, die na hem het podium opkwam voor Polen, deed het vocaal eveneens voortreffelijk. Zijn uitvoering van River deed denken aan Duncan Laurence’ Arcade.

Niet alle favorieten leverden wat van ze verwacht mocht worden. Zo viel gastland Italië (Mahmood en Blanco met Brividi) wat tegen, vooral vocaal, en hetzelfde gold voor Amanda Georgiadi Tenfjord die namens Griekenland Die Together veel minder sterk zong dan in de halve finale.

Twee acts die nog een aparte vermelding verdienen: Moldavië, dat met Zdob si Zdub en Advahov Brothers de zaal afbrak met hun uitbundige Trenuletul en Servië, waar zangeres Konstrakta gedurende het festival steeds meer volgers hypnotiseerde met haar handenwasact tijdens In Corpore Sano. Moldavië eindigde bij de televoters zelfs op de tweede plaats, Servië op de vierde.

