Live Nation organiseert geen concerten meer in Rusland

Kijkcij­fers Margriet van der Linden in de lift, M al bijna week tussen best bekeken talkshows

M, de talkshow met Margriet van der Linden op de vooravond bij NPO 1, zit in de lift. De afgelopen dagen stonden de uitzendingen van het praatprogramma in het teken van de oorlog in Oekraïne. Ter vergelijking met de eerste afleveringen na de Olympische Spelen zitten er nu bijna 300.000 kijkers meer voor de buis.

2 maart