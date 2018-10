LIVE | Meeste BN'ers gokken op winst voor hitserie De Luizenmoeder

Soloalbum is voor Rik Mol echt een uitlaat­klep

20:17 GOES - Eindelijk is er een nieuw soloalbum van de Zeeuwse trompettist Rik Mol. Vrijdag verschijnt Infinite mirrors vol. 1. Zijn vorige soloplaat, het spetterende Funk on me, dateert van 2010. ,,Is dat al acht jaar geleden?’’, zegt hij verbaasd. ,,Daar sta ik zelf van te kijken. Dan werd het ook wel tijd.’’