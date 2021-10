LIVE | Linda Hakeboom wint Televizier-Ster voor serie over kanker

Filmrecensie Twee sterren voor epos The Last Duel: Matt Damon heeft een andere kapper nodig

13 oktober Het is even slikken als Matt Damon voor het eerst in The Last Duel in beeld verschijnt als een veertiende-eeuwse Franse edelman. Dat haar! Het lijkt wel alsof er een heggenschaar in is gezet. Het wekt in eerste instantie vooral onbedoeld de lachlust op.