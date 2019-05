LIVE | De IJslandse sm-vereniging Hatari kent het klappen van de zweep

liveblogDe spanning stijgt: bezorgt Duncan Laurence Nederland vanavond de eerste Songfestivalzege in 44 jaar? Als het aan voorspellingen van de bookmakers ligt wel. De piepjonge zanger neemt het met zijn nummer Arcade op tegen 25 andere landen. Wij houden je live op de hoogte van de laatste ontwikkelingen vanuit Tel Aviv. Gebruik dit liveblog als second screen naast je tv voor sappige weetjes over de acts.