Little Mix-zangeres: Ik balanceerde op randje van de dood door anorexia

Jade (26) leed vijf jaar lang aan anorexia. Haar ‘ribben staken uit’ en ze droeg wijde kleding in een poging haar lichaam te verbergen. Uiteindelijk zocht ze hulp omdat ze het zat was zichzelf ‘zoveel te haten’, vertelt ze in de BBC Sounds Life Hacks-podcast.



,,Ik was in het ziekenhuis en de artsen zeiden dat ik dood zou gaan als ik hiermee door zou gaan. Om iemand dat te horen zeggen tegen je is heel eng en ik begon te beseffen hoe schadelijk het ook was voor mijn familie”, aldus Jade. ,,In mijn hoofd was ik zo neerslachtig en depressief over alle gebeurtenissen in mijn leven dat ik eigenlijk gewoon weg wilde kwijnen.”