Linkin Park fans herdenken Chester Bennington met 'In the End'

Één van de grote hits van de Amerikaanse groep Linkin Park is In the End, een plaat waar de voormalige leadzanger Chester Bennington een grote stempel op drukte. Na zijn zelfmoord in juli 2017 organiseerde de band dit weekend een speciaal concert ter nagedachtenis aan Bennington, en de zaal vulde de lege plek van hem op door de bekende hit luidkeels mee te zingen.