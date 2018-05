Lindsey Buckingham baalt van breuk met Fleetwood Mac

video Gejuich in perscen­trum voor Waylon

12 mei De internationale songfestivalpers, verzameld in het perscentrum bij de Altice Arena in Lissabon, applaudisseerde enthousiast na het optreden van Waylon in de finale van het Eurovisiesongfestival. Zijn Outlaw in 'Em kon in de halve finale ook al rekenen op gejuich in het perscentrum.