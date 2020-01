Lindsay Lohan werkt aan comeback: ‘Ik wil mijn oude leven terug’

De laatste jaren was het nogal stil rond Lindsay Lohan (33). Ze had weliswaar haar eigen club in Griekenland, een bijbehorende realityreeks op MTV (Lindsay Lohan’s Beach Club) en ze was jurylid in het Australische tv-programma The Masked Singer. Maar een (film)carrière zoals in haar hoogtijdagen, dat zat er niet meer in. Toch is Lindsay vastbesloten om daar verandering in te brengen, vertelde ze in de Nieuwjaarsshow op CNN.