Lindsay Lohan neemt het op voor Weinstein

Steeds meer vrouwen beschuldigen Harvey Weinstein van seksuele intimidatie, maar Lindsay Lohan (31) neemt het juist op voor de gevallen Hollywoodproducent. In een Instagram Story zegt de actrice medelijden te hebben met de producent. De video is niet meer zichtbaar via haar profiel, maar is volop gedeeld.

,,Hi, dit is Lindsay Lohan, ik ben thuis in Dubai", begint La Lohan haar videobericht dat onder meer te zien is via de website van The Independent. ,,Ik vind het heel erg voor Harvey Weinstein. Ik vind het niet goed wat er nu gebeurt."

Lohan richt zich ook tot Weinsteins vrouw Georgina Chapman, die gisteren in een verklaring aan People heeft laten weten haar man te verlaten. ,,Ik vind dat Georgina een standpunt moet innemen en achter haar man moet blijven staan.''

De 31-jarige actrice, die voor het drama Bobby en de komedie Scary Movie 5 samenwerkte met Weinstein, zegt nooit te zijn lastig gevallen door de producent. ,,Hij heeft me nooit gekrenkt of aangeraakt. We hebben samen enkele films gemaakt. Ik vind dat iedereen moet stoppen. Ik vind het fout. Stop ermee!"

Kapot maken

Minstens drie vrouwen beschuldigden Weinstein gisteren in The New Yorker van verkrachting. Onder hen bevindt zich actrice en regisseur Asia Argento, de dochter van de beroemde Italiaanse filmmaker Dario Argento. Weinstein zou haar twintig jaar geleden hebben gedwongen tot orale seks, ondanks herhaaldelijke verzoeken hiermee te stoppen. Argento durfde twintig jaar lang niets te zeggen over het incident omdat zij bang was dat de machtige Hollywood-producent haar 'kapot zou maken'.

Hollywoodsterren Gwyneth Paltrow, Angelina Jolie en Pulp Fiction-actrice Rosanna Arquette deelden later gisteren ook hun ervaringen. Toen Weinstein Paltrow had gecast voor de Jane Austen-verfilming, moest de toen 22-jarige Paltrow naar zijn hotelkamer komen, vertelt ze. Hij begon haar aan te raken en sommeerde haar naar de slaapkamer te gaan om hem te masseren. ,,Ik heb een slechte ervaring gehad met Harvey Weinstein en heb besloten nooit meer met hem te werken", liet Jolie per e-mail weten. ,,Ik heb ook anderen gewaarschuwd het niet meer te doen. Dit soort gedrag tegenover vrouwen is onacceptabel."