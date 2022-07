Linda Hakeboom geeft update over herstel: ‘Fysiek soort van oke’

filmrecensie The Black Phone: Ouderwetse draaitele­foon zorgt voor kippenvel in verhaal van zoon Stephen King

Er komt maar geen eind aan de trend om films en series te situeren in en/of te laten knipogen naar de jaren 80. De Netflix-hit Stranger Things is momenteel het bekendste voorbeeld, maar recent was ook de Marvel-productie Thor: Love and Thunder bezeten van neonkleurtjes en muzikale Guns N’ Roses-verwijzingen. Het unheimische The Black Phone van Scott Derrickson (Sinister) móet het decennium wel omarmen; de non-verbale hoofdrol is namelijk weggelegd voor een draaitelefoon. Zo eentje die hard rinkelt en nagalmt. Vroeger was alles enger, zo luidt al langer het devies in horrorland.

