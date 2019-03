Linda de Mol waagt zich aan ‘poepdure’ injectables

De Mol geeft in haar column in haar eigen maandblad Linda. toe dat ze de niet-operatieve behandeling - waarbij door middel van radiofrequente energie (geluidsgolven) de huid strakker en soepeler wordt gemaakt - geen straf vindt. De ‘flitsjesbehandeling’, die onder andere door Medisch Centrum 't Gooi wordt uitgevoerd, kan worden toegepast op elk lichaamsdeel met een te slappe huid of onderhuidse vetophoping. ,,Eén keer per jaar laat ik een paar rimpels wegwerken, maar sommige ben ik maar voor lief gaan nemen. Net als de diepere fonsrimpels in mijn voorhoofd’’, aldus Linda. ,,Iemand zei me vooraf dat het voelt alsof je een elastiekje tegen je wang geknald krijgt. En dat een keer of 120. Bij de flitsen voel hooguit een heel licht tikje. Als dit het is, vind ik het echt prima te doen.’’